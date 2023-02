Applausi e grida di gioia a lettura sentenza Oseghale

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Applausi e grida di gioia da parte del pubblico in aula alla lettura della sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia che ha confermato la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, accusato dell'omicidio e della violenza sessuale su Pamela Mastropietro. Tra i presenti i genitori della diciottenne mentre gli amici hanno collocato diversi striscioni e cartelli all'esterno per ricordare la giovane. La Corte ha così accolto la richiesta di riconoscere la violenza sessuale e quindi l'ergastolo per Oseghale avanzata dalla Procura generale. (ANSA).