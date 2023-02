Mediazioni immobiliari abusive, si stringono le maglie

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Dopo l'inasprimento della normativa, si stringono le maglie su chi svolge abusivamente la mediazione immobiliare alterando la trasparenza del mercato e non tutelando i diritti dei consumatori. "Recentemente - afferma Giovanni Belati, vice presidente del Comitato per il listino della Borsa immobiliare dell'Umbria - lo sportello della Camera di commercio ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei consumatori e, dopo le verifiche, sono stati emessi i conseguenti provvedimenti sanzionatori e disciplinari. Il consumatore si può rivolgere allo sportello anche per segnalare eventuali scorrettezze di agenti regolarmente iscritti".

Non sempre rivolgersi ad una agenzia immobiliare significa essere certi di affidarsi a figure regolarmente abilitate: la Borsa immobiliare ribadisce "che il consumatore ha il diritto di verificare se la persona che si presenta come agente immobiliare abbia tutti i requisiti per svolgere l'attività, ovvero sia in possesso del tesserino di abilitazione rilasciato dall'ente camerale e della polizza assicurativa in corso di validità".

Ricorda inoltre che "anche i collaboratori di agenzie immobiliari devono avere la propria iscrizione al Rea".

Nel sito web della Camera di commercio dell'Umbria sono pubblicati il regolamento che disciplina la professione e l'elenco degli agenti iscritti al Rea.

"Il consumatore - ricorda Belati - può rivolgersi anche agli uffici di pubblica sicurezza per inoltrare una denuncia nei confronti del soggetto che opera abusivamente". Secondo un report del Centro studi Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), in Italia il totale delle provvigioni percepite indebitamente dagli agenti "irregolari" sarebbe pari a 750 milioni di euro l'anno. Le circa 560mila compravendite annuali, nel 60% dei casi avvengono tramite professionisti certificati ed nel restante 40% tramite privati o altri soggetti non abilitati.

Proiettando il dato nazionale sull'Umbria, si può stimare - spiega la Borsa immobiliare - che, delle 9.916 transazioni registrate nel 2021, poco meno di 4mila siano avvenute tramite soggetti non abilitati, per un'evasione totale delle provvigioni indebitamente percepite pari a oltre 11,2 milioni. (ANSA).