Tesei, non dimenticare i momenti difficili della pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - "È nostro dovere non dimenticare i difficili momenti della pandemia, il lavoro straordinario svolto dai professionisti in questi tre anni, a volte pagandolo anche con la vita": la presidente della Regione Donatella Tesei lo ha sottolineato in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. In occasione della quale ha partecipato all'ospedale di Perugia all'inaugurazione di una mostra fotografica di Franco Prevignano, ex paziente Covid.

"La giornata di oggi è un'occasione per ringraziare chi si è speso in prima linea, ma anche per guardare con più fiducia al futuro" ha detto ancora la presidente, secondo quanto riferisce una nota dell'Azienda ospedaliera.

"Grazie di cuore, a nome di tutta la Comunità regionale, per essere stati, a volte pagando anche con la vita, la prima vera arma contro il virus grazie al vostro senso del dovere, alla professionalità e alla profonda umanità" ha sottolineato ancora Tesei sul suo profilo Facebook.

La mostra allestita all'ospedale di Perugia nasce dalla volontà di Prevignano di ringraziare chi si è preso cura di lui e degli altri malati durante la degenza.

"Perugia nascosta" è stata allestita nello spazio espositivo dell'ospedale (al piano zero) e racconta, attraverso 30 scatti la Perugia più inedita e sconosciuta.

"Voglio esprimere il mio sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario di questo ospedale per avermi accolto e curato con grande professionalità e umanità durante il mio lungo ricovero a causa del Covid - ha sottolineato Prevignano - questa mostra, è dedicata al loro encomiabile lavoro".

Per il sindaco di Perugia, Andrea Romizi si tratta di "un segno tangibile del legame indissolubile che lega la città al suo ospedale".

"Siamo vicini, come Direzione, ai nostri professionisti che dall'inizio della pandemia non hanno mai smesso di dimostrare passione, dedizione e abnegazione nei confronti dei pazienti e dell'Ospedale" ha detto il direttore sanitario, Arturo Pasqualucci. (ANSA).