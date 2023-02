Sindaco Perugia, con Castagner se ne va leggenda del calcio

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "Oggi è un giorno triste per lo sport. Ed è un giorno molto triste per la nostra città. Con Ilario Castagner se ne va una leggenda del calcio italiano": a scriverlo è il sindaco di Perugia Andrea Romizi. La notizia della scomparsa dell'ex tecnico biancorosso è arrivata nel corso del derby con la Ternana.

"Un allenatore che ha scritto la storia di questo sport, l'artefice del Perugia dei Miracoli - ha sottolineato Romizi su Facebook -, il primo tecnico a chiudere un campionato di serie A imbattuto, ma anche la figura di riferimento, paterna e carismatica, sempre pronto a correre in aiuto del 'suo' Perugia, come in occasione della cavalcata alla conquista della serie A del 1998. In mezzo pagine di grande calcio, vissuto, fra le altre, sulle panchine di Inter e Milan.

Ma la scomparsa di Castagner non lascia soltanto un vuoto sportivo. Il vuoto umano è ancora più grande. Ilario Castagner era una persona rara, un gentiluomo d'altri tempi, un uomo dal cuore d'oro, amato da tifosi e calciatori. Un professionista che incarnava valori che nel calcio di oggi sono sempre più rari e il cui nome resterà per sempre indissolubilmente legato a Perugia e al Perugia".

Il sindaco e tutta la Giunta comunale hanno quindi espresso "profondo cordoglio" per la morte di un "pilastro della storia del calcio e del Perugia". "Elegante nel modo di porgersi e di proporsi - ha affermato l'Amministrazione in una nota -, sempre misurato, professionista esemplare, mister Castagner è stato tra i protagonisti indimenticabili del Perugia che stupì l'Italia con l'imbattibilità, sfiorando lo scudetto". (ANSA).