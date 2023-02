Ricoverati Covid Umbria meno di 100, non accadeva da giugno

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Scendono a meno di cento i ricoverati in Umbria positivi al Covid, ora 96. Non accadeva dal 18 giugno scorso quando erano 93 (nessuno dei quali in rianimazione, 71 in area medica dedicata e 22 negli altro reparti), per poi salire a 101 il giorno successivo. Emerge dai dati sul sito della Regione aggiornati al 18 febbraio.

In questa fase della pandemia il picco dei ricoverati era stato toccato il 28 luglio con 298 pazienti, sette nelle rianimazioni.

Dei 96 positivi attualmente negli ospedali dell'Umbria, cinque sono nelle rianimazioni, 57 in area medica Covid e 34 negli altri reparti. (ANSA).