Nevi (Fi), incontro Tajani-Tai fondamentale per export

(v. 'Tajani, a Monaco incontro con ministra Usa...' delle 18.55) (ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "L'incontro a Monaco tra il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani e la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, ha una rilevanza fondamentale per l'export dei nostri prodotti agroalimentari e in particolare per i salumi, dell'Umbria e della Toscana": a dirlo è Raffaele Nevi, responsabile nazionale FI per l'agricoltura. "Salumi ancora bloccati verso il mercato americano a causa della malattia vescicolare, oggi completamente superata" ha aggiunto il parlamentare umbro.

"Nonostante ciò - afferma Nevi in una nota - le carni trasformate delle due regioni non sono state riammesse negli Usa. Adesso, grazie al ministro Tajani, si apre la concreta possibilità di riattivare il dialogo commerciale a beneficio dei tanti produttori umbri e toscani, autentici maestri nella lavorazione dei salumi che sono una delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese". (ANSA).