Tre giornalisti umbri nel Consiglio nazionale Fnsi

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Massimiliano Cinque, Noemi Campanella e Luana Pioppi sono i tre consiglieri nazionali eletti nel corso del 29/o Congresso della Federazione nazionale stampa italiana, che si è tenuto dal 14 al 16 febbraio al PalaCongressi di Riccione e che ha portato all'elezione del segretario generale Alessandra Costante e del presidente Vittorio Di Trapani.

"Faccio a nome personale e di tutti i consiglieri Asu i complimenti ad Alessandra Costante e a Vittorio Di Trapani. La loro elezione - afferma in una nota il presidente di Asu, Massimiliano Cinque - rappresenta un lavoro in continuità con quello di Raffaele Lorusso, di Giuseppe Giulietti e di una maggioranza che si è dimostrata solida e compatta su valori ed impegni per sostenere tutti i giornalisti in un periodo molto difficile per la nostra professione. Ci sentiamo parte di questa importante vittoria, alla quale abbiamo dato il nostro contributo, e che ci dà ancora maggiore forza e convinzione nell'azione sindacale a livello regionale al fianco di tutti i nostri colleghi".

La delegazione umbra che ha preso parte al congresso era composta da: Alessandro Buscemi, Noemi Campanella, Massimiliano Cinque, Stefano Cocchieri, Riccardo Milletti, Luana Pioppi e Claudio Sebastiani. (ANSA).