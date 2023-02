Scuola: 29milioni per gli edifici della Provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Sono 25 gli interventi, per un valore di circa 29 milioni di euro, che la Provincia di Perugia investirà per migliorare, manutenere e realizzare nuovi edifici scolastici.

Venti di questi 25 interventi, per un importo 12.479.138 milioni di euro, che originariamente trovavano copertura in varie linee finanziamento, ora sono confluiti nel Pnrr e fanno parte del primo piano Province e Città metropolitane, già sottoscritto con il ministero. L'inizio dei lavori è previsto entro il 30 settembre 2023 e la fine degli stessi per il 31 marzo 2026.

I restanti cinque interventi per un totale di 16.764.762 sono finanziati direttamente dal Pnrr e fanno parte del secondo piano Province e Città Metropolitane, già sottoscritto con il ministero. L'inizio dei lavori è previsto entro il 30 novembre 2023 e la fine degli stessi per il 31 marzo 2026.

Recentemente la presidente della Provincia Stefania Proietti ha provveduto a un riallineamento dei tempi di attuazione in modo da dare omogeneità nell'avvio dei lavori.

"Per il momento l'unica criticità che abbiamo è quella di trovare locali idonei dove collocare gli studenti per la fase di esecuzione lavori, questo sarà un problema che affronteremo caso per caso auspicando una collaborazione con i Comuni. Visto l'ingente quantitativo di risorse che la Provincia di Perugia è chiamata gestire nei prossimi mesi - ha detto Erika Borghesi consigliera provinciale con delega all'edilizia scolastica - abbiamo deciso di istituire, con la recente riorganizzazione dell'Ente, un apposito servizio che si occupi di progettazione scolastica. Per accedere alle risorse del Pnrr i tempi di realizzazione dei progetti devono essere puntuali, si devono rispettare le scadenze spesso molto stringenti e vincolanti, per questo servirebbero alla Provincia un numero maggiore di tecnici e amministrativi al fine di sfruttare al meglio le risorse del Pnrr". euro). (ANSA).