A Costanza Laliscia la 'Bandiera dell'Umbria'

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Costanza Laliscia, la giovane amazzone di spicco della scuderia Italia Endurance Stables & Academy di Agello, è stata ricevuta a Palazzo Donini dalla presidente della Regione Donatella Tesei e dal presidente del Consiglio regionale Marco Squarta per la consegna della Bandiera dell'Umbria, riservata agli sportivi che si distinguono nella loro disciplina e portano alto il nome dell'Umbria nel mondo.

L'atleta del Fuxiateam, a soli 23 anni, vanta un palmarès gremito di titoli, onorificenze e riconoscimenti tra cui si possono contare otto 8 titoli italiani, un titolo europeo, la vittoria del Fei Endurance Young Riders World Ranking nel 2016 e nel 2019 e il conferimento della medaglia d'argento al valore atletico da parte del presidente del Coni Giovanni Malagò.

"Sono molteplici gli ottimi i risultati ottenuti da Costanza Laliscia in sella ai suoi purosangue arabi. Oggi l'ho ringraziata - ha detto la presidente Tesei - per l'orgoglio che rappresenta e, come di consueto, premiata con la bandiera della nostra Regione, affinché possa accompagnarla e sostenerla in questa nuova importante competizione".

La giovane campionessa il prossimo 25 febbraio parteciperà ai Campionati del mondo di Endurance che si terranno a Boutheeb, negli Emirati Arabi Uniti, sulla distanza dei 160 chilometri, vestendo per l'ottava volta nella sua carriera la maglia della nazionale italiana, un vero e proprio record. La trasferta dell'amazzone perugina proseguirà poi ad Alula, sul deserto dell'Arabia Saudita, dove il 4 marzo parteciperà alla prestigiosa gara internazionale Fursan Cup 2023.

"Sono molto legata alla mia terra e poter portare con me per il mondo i colori dell'Umbria - commenta Costanza Laliscia - mi rende molto orgogliosa. Ricevere la bandiera regionale da parte della presidente Tesei è motivante e mi spinge a continuare a lavorare con passione e dedizione per raggiungere obiettivi ancora più importanti e promuovere le bellezze e le eccellenze dell'Umbria". (ANSA).