Ordinanza anti alcol in vista del derby Perugia-Ternana

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - In occasione del derby di sabato fra Perugia e Ternana, in programma alle 16.15, il Comune ha disposto in accordo con la questura un'ordinanza anti alcol per lo stadio Curi e l'area di Pian di Massiano. L'atto, firmato dal sindaco Andrea Romizi, prevede all'interno dello stadio Curi e nell'area limitrofa il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi dalle 13 a due ore dopo l'incontro.

L'ordinanza, messa nero su bianco nell'ambito dei provvedimenti per una partita ritenuta sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevede anche un'area dove, nello stesso arco temporale, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Il Curi, che al momento ha una capienza inferiore ai 10mila posti viste le limitazioni in alcun settori per ragioni di sicurezza, toccherà il tutto esaurito. Da Terni saranno oltre un migliaio i tifosi che arriveranno in città per sostenere la squadra rossoverde.

Il derby fra Perugia e Ternana è valido per il 25/o turno di serie B. (ANSA).