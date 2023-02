Mencaroni, le "sei piaghe dell'Umbria" da curare

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - "Sei le principali 'piaghe' da curare con costanza e attenzione per cogliere nell'arco del prossimo decennio l'obiettivo, ambizioso ma possibile: rendere l'Umbria il luogo 'ideale' dove poter vivere e fare impresa. E queste 'piaghe' possono essere curate anche alla luce di importante potenzialità che l'Umbria possiede e di altri punti di forza che può vantare". Lo afferma, il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, nel video "Il Punto del Presidente", curato dall'Ufficio Stampa e Comunicazione dell'Ente camerale.

Secondo Mencaroni, "il modello umbro deve basarsi più sul 'software' che sull''hardware', nel senso che va innalzata la qualità dei processi e dei prodotti, rendendoli tecnologicamente più avanzati, più che puntare su complessi di industria pesante".

Queste le sei "piaghe": "l'isolamento a causa dell'insufficiente dotazione infrastrutturale nel sistema della mobilità e dei trasporti"; la "scarsità di investimenti privati in ricerca e sviluppo (R&S)"; "il livello di digitalizzazione delle imprese sotto la media nazionale, anche se non di moltissimo"; la·"bassa domanda di figure qualificate"; il "decremento demografico e invecchiamento della popolazione"; "il costo del credito, più elevato rispetto alla media nazionale".

Di fronte alle sei piaghe anche importanti punti di forza: "il posizionamento, con una percezione ancora molto solida, di regione verde, poco popolata e con un alto livello di qualità della vita; l'attrattività delle splendide aree interne; le potenzialità assicurate dall'ottimo grado di istruzione medio, soprattutto femminile; la possibilità di rigenerazione di immobili, anche di pregio, a prezzi ragionevoli".

"L'Umbria - osserva infine - è un territorio fertile per sperimentare dei modelli di riqualificazione di siti industriali dismessi basati su attività di specializzazione economica, che abbiano al loro centro sostenibilità e innovazione". (ANSA).