Colf ruba in casa dove lavora e rivende ai compro oro

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Rubava oggetti preziosi nella casa in cui lavorava come domestica, poi li rivendeva ai "Compro oro" per monetizzarli: una donna di 46 anni, residente nella zona di Assisi è stata però scoperta e arrestata.

I carabinieri della stazione di Petrignano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal gip del tribunale di Perugia. La donna è ritenuta responsabile dei reati di furto e ricettazione.

Le indagini, dirette dalla procura di Perugia e condotte dalle stazioni carabineri di Petrignano d'Assisi e Bastia, hanno permesso di accertare - riferisce la stessa procura - che la 46enne, "approfittando di una relazione e domestica con le vittime", si era appropriata, in epoche e tempi diversi, di numerosi mobili in oro quando i proprietari erano assenti.

Successivamente, li avrebbe rivenduti nei vari Compro oro della zona. (ANSA).