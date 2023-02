A Pretola la "Festa dei futuri campioni" della Federciclismo

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - La Federciclismo regionale ha organizzato la "Festa dei futuri campioni", un evento che rappresenta una tradizione nel movimento ciclistico regionale per celebrare l'anno appena trascorso, con diversi premi e riconoscimenti ai giovani atleti e per condividere i buoni propositi per quello in corso. Il pomeriggio di festa si è tenuto a Pretola, al Cva. Capitanati dal presidente della Federciclismo Umbria Massimo Alunni, hanno portato il loro saluto, fra gli altri, anche il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, l'assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli.

"Siamo a festeggiare un 2022 straordinario - ha detto il presidente Alunni - con risultati che nella nostra piccola regione non si erano mai verificati. Siamo molto soddisfatti, come comitato regionale e parlo anche per quelli provinciali. Un grazie sentito lo rivolgiamo alle società per il loro impegno, chiaramente agli atleti che si sono distinti e ai tecnici regionali. Fuori regione ci invidiano un po', per quello che siamo riusciti a fare e questo mi rende molto orgoglioso".

Tra le soddisfazioni che l'Umbria del ciclismo ha raccolto nel 2022, vanno menzionati il titolo italiano ciclocross grazie a Samuele Scappini (Team Fortebraccio), il secondo posto ai campionati italiani su strada con Edoardo Burani (Team Fortebraccio) e il terzo posto ai campionati italiani su pista, con la squadra umbra composta da Alunni, Brunori, Scappini e Burani. Nei primi giorni dell'anno sono arrivati altri due titoli nazionali ciclocross, quello Allievi conquistato da Mattia Proietti Gagliardoni (U.C. Foligno) e il bis di Samuele Scappini (Team Fortebraccio) nella categoria Juniores.

Scappini, poi, poco fortunato ai campionati mondiali di ciclocross recentemente disputati in Olanda.

A rendere omaggio ai 'futuri campioni' non è mancato il responsabile tecnico della Federciclismo Umbria, Eros Capecchi e per l'occasione è tornato in Umbria anche Roberto Chiappa, che da Terni tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta si è costruito una carriera ricca di titoli nazionali, ben 49 e di quattro partecipazioni alle Olimpiadi. (ANSA).