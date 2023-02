Oltre 3.700 imprese impegnate in Umbria per San Valentino

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Cioccolatini, fiori, bigiotteria e gioielli sono i protagonisti anche del San Valentino 2023. Con le imprese legate alle festività in piena attività, 3.787 (comprese le unità locali, quali negozi e franchising) in tutta la regione. Numeri che si discostano lievemente dal dato del 2021, quando le "imprese della festa" chiudevano l'anno a quota 3.759. Lo rileva la Camera di commercio dell'Umbria.

Tra le aziende che, in occasione della festività degli innamorati e del patrono di Terni, vedranno un incremento del loro volume di vendite e di affari, sono in particolare i ristoranti, che in Umbria raggiungono quota 2.729, seguono i negozi di fiori e gioielli, attività di vendita di bigiotteria e articoli da regali. E poi, ovviamente, i negozi di dolciumi.

Secondo la Camera di commercio la dinamica demografica di questi comparti commerciali, nonostante la crisi innescata dalla pandemia, "non ha conosciuto flessioni significative" in termini di chiusure. Piuttosto si registra una sostanziale tenuta del sistema, con chiusure che restano nell'ordine di poche unità, come nel caso di negozi che vendono fiori al dettaglio, che passano dai 386 del 2021 ai 375 del 2022, o negozi di articoli da regalo (121 nel 2021, sono 114 nel 2022).

Crescita molto sostenuta invece per i ristoranti che registrano un segno più a due cifre. In Umbria al 31 dicembre 2022, le aziende di ristorazione attive sono 2.729 e occupano oltre 13 mila addetti (precisamente 13.025, fonte Inps su numero delle unità locali d'impresa), un dato che su base tendenziale segna una crescita notevole, visto che le imprese al 2021 erano 2.684. “Cioccolatini e dolciumi sono il regalo per eccellenza della festa degli innamorati e proprio al cioccolato è legata una buona notizia che coinvolge l’Umbria e le sue imprese – sottolinea il Presidente della Camera di commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni - a Terni, il cui Patrono è proprio San Valentino, venerato in tutto il Paese, è in corso la manifestazione Cioccolentino, con un qualificato programma di eventi. Da quest’anno, la rassegna è inserita per la prima volta nel prestigioso circuito La Via del Cioccolato, la rete internazionale che nasce per promuovere e collegare tra loro gli storici distretti europei del cioccoloato di qualità. Ricordo che come Camera di commercio di Perugia, siamo stati tra i fondatori nel 2013 di questo Circuito che oggi attraverso la manifestazione Cioccolentino si amplia alla città di Terni, territorio che può contare su una importante tradizione cioccolatiera. Non posso che essere estremamente soddisfatto di questo risultato che proietta anche Terni e le sue imprese nel circuito delle capitali”. Tra le 3.787 imprese umbre attive nei settori interessati dalla festa degli innamorati, si contano complessivamente 2.429 ristoranti, 375 fioristi, 255 negozi di preziosi, 184 attività di vendita di bigiotteria, 114 attività di commercio al dettaglio di articoli da regalo, 63 negozi di vendita di prodotti di artigianato, 67 specializzati nella vendita di dolciumi.