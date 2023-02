All'Università per Stranieri convegno su Pietro Vannucci

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Presentato il convegno di studi su Pietro Vannucci, in occasione del cinquecentenario della morte dell'artista. Perugino pittore "per tutto l'universo mondo", il tema dell'appuntamento in programma a Palazzo Gallenga il 16 e 17 febbraio.

Per il rettore Valerio De Cesaris "questo convegno, che di fatto apre il cinquecentenario di Pietro Vannucci, si inquadra nel 'lungo' centenario dell'Università per Stranieri di Perugia (2022 - 2025) ed ha la finalità di individuare la cifra progettuale oltreché artistica che ha portato il Perugino ad influenzare la pittura italiana ed europea in modo così intenso". "Un ateneo con un orizzonte internazionale - ha aggiunto - ha pertanto il dovere di rendergli omaggio. Un convegno su Pietro Vannucci è un'occasione importante per fare cultura ma anche per riflettere sul carattere di apertura dell'Università per Stranieri di Perugia, sulla sua città e sulla grande tradizione di apertura nata con il portato universale del messaggio di San Francesco d'Assisi". (ANSA).