Bacio sotto la luna nel pozzo di S.Patrizio

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - La luna nel pozzo di San Patrizio per celebrare l'amore a San Valentino. Si è accesa oggi pomeriggio a Orvieto e farà da romantico sfondo alle coppie che fino al 14 febbraio scenderanno nel pozzo più famoso del mondo per scambiarsi un bacio a 54 metri di profondità. E lo faranno proprio sotto la grande luna che illumina il gioiello architettonico rendendolo ancora più suggestivo e affascinante.

Un evento in pieno stile valentiniano che rientra nel tradizionale appuntamento di "Innamorati di Orvieto - Ti amo dal profondo", pensato dall'amministrazione comunale in collaborazione con alcune associazioni, cooperative e consorzi della città.

La grande luna è stata posizionata all'ingresso al pozzo e quindi nella parte più alta, irradiando così la sua luce fino alla passerella sul fondo, riflettendosi nell'acqua. Alle coppie - una cinquantina quelle presenti oggi - che faranno vista al pozzo di San Patrizio in questi giorni sarà consegnata una moneta portafortuna da gettare proprio in fondo al pozzo, si tratta della riproduzione in terracotta del "denaro orvietano", coniato autonomamente dal Comune tra il 1256 e il 1268.

"Un'iniziativa suggestiva - ha detto la sindaca Roberta Tardani - che punta a far vedere le bellezze della nostra città da un altro punto di vista, che crea un'esperienza capace di rinnovare e amplificare la visita dei nostri monumenti e siti principali.

In questa manifestazione mettiamo in vetrina non solo il pozzo di San Patrizio ma tutta la città nascosta capace di far innamorare la città con le sue storie e i suoi segreti". (ANSA).