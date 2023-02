Ufficio scolastico Terni si trasferisce in palazzo Provincia

(ANSA) - TERNI, 10 FEB - E' stato firmato l'accordo fra Provincia di Terni e Ufficio scolastico regionale per il trasferimento della sede locale dell'Usr a Palazzo Bazzani.

L'iniziativa nasce dalla volontà delle parti di dare all'Ufficio scolastico una sede adeguata alle esigenze attuali "costruendo una collaborazione interistituzionale che porti vantaggio al mondo della scuola e ai dipendenti".

A siglare l'accordo sono stati la presidente della Provincia, Laura Pernazza, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto, la responsabile dell'ufficio provinciale, Filomena Zamboli, e il direttore tecnico della Provincia Marco Serini, alla presenza dell'assessore alla scuola del Comune di Terni Cinzia Fabrizi.

"E' un grande piacere mettere a disposizione gli spazi della nostra sede rimasti vuoti dopo la riforma Delrio", ha detto Pernazza. "Il trasferimento degli uffici dell'ex provveditorato dalla vecchia sede al piano terra di Palazzo Bazzani - ha aggiunto - rappresenta un vantaggio per i cittadini, risolve un problema di sicurezza per i dipendenti degli uffici scolastici e instaura una sinergia importante fra enti dello stato, come Usr e prefettura, quest'ultima già presente a Palazzo Bazzani, e l'ente territoriale che è la Provincia. L'iniziativa inoltre si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e razionalizzazione logistica della Provincia che stiamo portando avanti per utilizzare al meglio tutti gli spazi a disposizione.

Per quanto riguarda la vecchia sede dell'Usr sarà messa in vendita, abbiamo già inserito l'immobile nel piano delle alienazioni".

"Ringrazio la Provincia per la disponibilità e per l'impegno - ha affermato Repetto - che garantiscono ai 25 dipendenti di Terni di avere una sede moderna e sicura, con postazioni e luoghi di lavoro più efficienti e interconnessi, oltre che gradevoli dal punto di vista dell'immagine, elemento che migliora le condizioni generali di lavoro degli addetti. Un altro vantaggio è che in un'unica sede si avranno le due articolazioni dello stato, ossia prefettura e Ufficio scolastico in raccordo con la Provincia quale ente territoriale". (ANSA).