Pd Regione, improvvisazione su gara elisoccorso

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - "Agli annunci roboanti, segue l'inconsistenza, a scapito però degli umbri. Di esempi, in questa legislatura, se ne potrebbero fare a bizzeffe: vedi l'esempio del rimpasto, vedi anche le tante riforme promesse e arenate in veti incrociati o interessi contrapposti e, in ultimo, arriva anche il caso dell'elisoccorso. Il nuovo servizio, che sarebbe dovuto partire a metà febbraio, dopo essere stato sbandierato ai quattro venti, slitta alla seconda parte del 2023 e l'Umbria si trova costretta a rinnovare la convenzione con le Marche": a sostenerlo è il gruppo consiliare del Partito democratico (Simona Meloni, capogruppo, Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Fabio Paparelli), in merito alla decisione di "proroga della convenzione con le Marche, per evitare che il servizio, in scadenza ormai al prossimo 16 febbraio, possa essere fermato".

"La decisione - spiegano i consiglieri dem - appare come una conseguenza di approssimazione e improvvisazione nella predisposizione della gara. Una condizione tale che ha portato ad una mossa inevitabile per evitare lo stop. L'Umbria si ritrova così a rimorchio delle società che hanno presentato le richieste di chiarimento, inseguendole nelle modifiche che poi sono state apportate alla documentazione necessaria per la gara.

Con questo 'scherzetto' - stigmatizzano i consiglieri Pd -, l'Umbria si troverà a sostenere un costo di 661mila euro in più, avendo pagato alle Marche un fisso di 1,2 milioni di euro l'anno, con un costo orario di 1.424,13. Un aggravio di prezzo, a carico delle tasche degli umbri, già fiaccati da una sanità non più all'altezza, con liste d'attesa lunghissime laddove si trovi l'agenda delle prenotazioni ancora aperta. Questo momento di stallo faccia aprire anche una riflessione sull'utilità della gara. Un servizio di 43 milioni di euro la cui utilità sembra essere solo una bandierina politica". (ANSA).