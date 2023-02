Gestione rischio in agricoltura vale a 7mld

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Numeri in crescita in Italia per la gestione del rischio in agricoltura nel 2022, con oltre 7 miliardi di valori assicurati e uno sguardo di fiducia nel futuro del settore. Serve però un cambio di passo per il comparto e il nuovo Fondo AgriCAT di Ismea deve essere il grimaldello del cambiamento. E' quanto è emerso dal XV convegno gestione rischio in agricoltura, organizzato da Cesar, (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale), Asnacodi Italia e in collaborazione con Ismea e Ania ad Assisi. Oltre 1.100 i partecipanti ai lavori, dove è intervenuto via video anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per ascoltare le novità del comparto, che si appresta ad attivare la campagna assicurativa e mutualistica con l'attivazione del Fondo Ismea AgriCAT. Si tratta di una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).

""Siamo al nuovo anno zero della gestione del Rischio - ha detto il presidente Agabiti - l'attivazione del Fondo AgriCAT ci permette di avviare un percorso straordinario e deve essere un veicolo per trasportare la Gestione del Rischio a 360 gradi in tutte le aziende; basti pensare ai 180 milioni di euro che mancano per coprire la campagna 2022". Il lavoro più grande, secondo il presidente, è "dare il via a questa nuova stagione contaminando tutto il territorio nazionale e mettere a disposizione tutti gli strumenti di gestione del rischio con lo scopo di allargare la platea degli assicurati". (ANSA).