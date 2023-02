Squarta, serve intervenire per tanti cantieri edili bloccati

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - "Mozione approvata all'unanimità! Il Consiglio regionale da me presieduto ha affrontato un argomento molto importante e sentito da imprese e cittadini, legato al superbonus 110 e al blocco delle procedure per la cessione del credito da parte delle banche": lo sottolinea il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. "La mozione che abbiamo votato oggi, tutti insieme, da destra a sinistra, senza distinzioni, chiede alla Giunta di prendere immediatamente in mano i problemi legati alle azioni intraprese degli istituti di credito, come già fatto da altre Regioni, e valutare se ci sono le condizioni per agire direttamente, anche attraverso i nostri enti strumentali, al fine di acquisire i crediti e agevolare la ripresa di tutto il comparto edilizio" ha scritto in un post su Facebook.

"Sarebbe davvero importante - ha affermato Squarta - riuscire ad intervenire, considerando le centinaia di cantieri bloccati, le aziende sull'orlo del fallimento, la mole di cittadini con pratiche edilizie completamente ferme.

La soddisfazione maggiore è data dall'essere riusciti a trovare un accordo unanime tra tutti i partiti affinché la Giunta regionale si attivi subito per approfondire e individuare, laddove fattibile, tutti gli strumenti per arrivare a bersaglio e ridare respiro alle nostre imprese in difficoltà. Non c'è tempo da perdere". (ANSA).