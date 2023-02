Fontana, San Benedetto costruttore dell'identità d'Europa

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "San Benedetto è il patrono d'Europa in quanto, forse, nessuno come lui ha contribuito a costruire l'identità del nostro continente. Le comunità di monaci che aderirono alla sua Regola e che si stabilirono nei monasteri di tutto il territorio europeo ebbero il merito di conservare il patrimonio della cultura classica nel tempo della decadenza e dissoluzione dell'impero romano". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione della visita della "Fiaccola Pro Pace et Europa Una" nel complesso di Vicolo Valdina.

Alla cerimonia erano presenti anche i sindaci di Norcia, ove San Benedetto nacque nel 480 dopo Cristo, Subiaco, ove il Patrono d'Europa fondò ben 13 monasteri, e Cassino, nella cui abbazia morì nel 547.

La "Fiaccola Pro Pace et Europa Una", sarà benedetta mercoledì dal Santo Padre. "Spero che questa - ha sottolineato Fontana - sia solo la prima di altre volte in cui la fiaccola verrà alla Camera, e che sia di buon auspicio con San Benedetto e la potenza del suo messaggio per la nostra Istituzione, l'Italia e l'Europa". Durante la cerimonia si è tenuto un breve momento di preghiera per le vittime del terremoto in Turchia. (ANSA).