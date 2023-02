Delmastro, Pd chiede mie dimissioni? vedremo in aula

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - "Il Pd continua a chiedere le mie dimissioni? Hanno fatto una mozione e vedremo in aula": il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha risposto così ai giornalisti all'uscita dal carcere di Perugia dove ha compiuto una visita. "Sono qui per parlare dei problemi delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria in particolar modo umbri, non per rispondere ad altro" ha sottolineato.

Delmastro ha ricordato comunque che "da un lato c'è stata una richiesta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a tutti di abbassare i toni e dall'altra una precisazione credo inequivocabile del ministro Nordio". (ANSA).