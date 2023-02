Dedicata a professoressa Grohmann "Donne in scienza"

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - Sarà dedicata alla memoria della professoressa Ursula Grohmann la quarta edizione di "Donne in scienza" organizzato in occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" dall'Università degli Studi di Perugia giovedì 9 febbraio nell'Aula magna.

L'evento è stato promosso per invitare "le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado ad approfondire il tema del ruolo delle donne nella scienza e punta ad incoraggiare, in particolare, le studentesse ad essere pienamente sé stesse e a seguire le proprie inclinazioni, anche approfondendo lo studio delle materie scientifiche".

La professoressa Grohmann, recentemente scomparsa, è stata ordinaria di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e chirurgia, direttore del Centro universitario di microscopia elettronica dell'Università degli Studi di Perugia è stata ricercatrice di fama internazionale nel campo dei tumori e delle malattie autoimmuni. (ANSA).