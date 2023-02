Cinque feriti in incidente su tratto umbro dell'Autosole

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 07 FEB - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto tre auto sulla carreggiata sud del tratto umbro dell'Autosole nei pressi dell'uscita della stazione di servizio Tevere. Le cause sono in corso d'accertamento da parte della polizia stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto, che hanno estratto dalle vetture due feriti, e ambulanze del 118.

Tre delle persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale di Viterbo e due in quello di Orvieto. (ANSA).