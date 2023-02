Umbria business school collaborerà con Ucl Londra

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - Umbria business school, la scuola di alta formazione manageriale di Confindustria Umbria, celebra il suo quinto anno di attività siglando un importante accordo di collaborazione con Ucl School of management, la prestigiosa università britannica con sede a Londra.

La collaborazione si inserisce in un programma formativo che "ha sempre curato con molta attenzione la qualità dei corsi coinvolgendo docenti dalle più accreditate università del mondo" come si sottolinea in un comunicato di Confindustria.

Anche per il 2023, l'obiettivo di Umbria business school è di offrire ad imprenditori e manager di tutto il territorio nazionale una formazione e un aggiornamento continuo delle competenze "in linea con la costante evoluzione del tessuto economico e industriale".

Come ha spiegato il presidente di Sistemi formativi Confindustria Umbria Riccardo Stefanelli "questo primo quinquennio di vita della Umbria business school è stato caratterizzato da subito da un ammirevole desiderio di progressiva crescita, nel segno della più attenta cura degli aspetti formativi legati al mondo delle professionalità che intendiamo promuovere per il bene e lo sviluppo del nostro territorio". "La nostra Scuola, d'altra parte - ha aggiunto -, è diventata tra le più importanti scuole di business della regione come attestano sia il numero dei partecipanti nei primi cinque anni, sia la significativa rete di aziende coinvolte, che ad oggi sono addirittura mille e che mettono a disposizione di docenti e studenti un ricchissimo materiale di studio per svariati, possibili approfondimenti settoriali". (ANSA).