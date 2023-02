Salute e bellezza, Michelle Hunziker testimonial acqua Rocchetta

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Rocchetta continua nella sua campagna in nome della salute e del benessere e lo fa scegliendo una testimonial d'eccezione come la show girl Michelle Hunziker. La conduttrice tv ed ex modella diventa la portavoce di Acqua Rocchetta e dei suoi effetti benefici per la pelle. Nel nuovo spot, l'attrice svizzera racconta dal salotto di casa il suo segreto di bellezza, gelosamente custodito in frigorifero, ovvero dell'acqua che sgorga dalla sorgente nel cuore dell'Umbria che - come dimostrano nuovi studi in vitro condotti presso il Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea legato all'Università di Napoli Federico II - depura l'organismo dall'interno e contribuisce a rigenerare le cellule della pelle.

La campagna con la neo-testimonial sarà presente su tutti i media per informare i consumatori sugli effetti benefici di Rocchetta per la salute e bellezza della pelle. Un'idratazione costante, associata ad un corretto stile di vita e ad una sana alimentazione, favoriscono la depurazione dell'organismo e la rigenerazione cellulare della pelle. E come recentemente pubblicato sull'Italian Journal of Dermatology and Venereology, questo tipo di acqua sorgiva contribuisce all'idratazione dell'epidermide e ne mantiene la fisiologica rigenerazione cellulare.

Lo studio dell'ateneo federiciano ha evidenziato un altro effetto benefico stimolando la vitalità cellulare e mantenendo così la pelle sana e luminosa. (ANSA).