Pioggia di Grammy per i protagonisti di Umbria jazz 2023

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - Pioggia di Grammy per i protagonisti del cinquantesimo anniversario di Umbria jazz, a luglio. Snarky Puppy, Stewart Copeland, già annunciati all'Arena Santa Giuliana, Samara Joy, in programma al Teatro Morlacchi, e Ranky Tanky, artist resident, sono infatti tra i vincitori dell'edizione 2023 dei premi.

Uj sottolinea in una nota che "assoluta protagonista" della cerimonia è stata Samara Joy, vincitrice come miglior artista esordiente e miglior album jazz vocale. Un trionfo per la cantante che il pubblico di Perugia ha conosciuto e apprezzato lo scorso luglio e che nella prossima edizione potrà ascoltare al Teatro Morlacchi il 16 luglio.

Premio come Best contemporary instrumental album per Snarky Puppy, in programma all'Arena santa Giuliana il 12 luglio, e per Stewart Copeland, il 14 luglio con la Uj Orchestra, che ha vinto nella categoria Best surround sound album con il suo progetto Divine Tides.

Ranky Tanky, band esordiente a Uj che sarà resident per i 10 giorni del festival, ha vinto il premio per il Best regional roots music album. (ANSA).