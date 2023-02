Adesione 95 farmacie umbre alla Giornata del farmaco

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - Sono 95 le farmacie che in Umbria aderiscono alla Giornata di raccolta del farmaco in programma dal 7 al 13 febbraio per raccogliere medicinali destinati a sostenere 48 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso un fabbisogno di 16.800 confezioni di prodotti.

"Anche quest'anno le farmacie umbre sono pronte a collaborare alla Giornata di raccolta del farmaco" sottolinea il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani. "Da sempre - aggiunge - sostengono iniziative di solidarietà così importanti, a maggior ragione dopo due anni di pandemia e con l'attualità contraddistinta dalla carenza di alcuni medicinali".

"La crisi internazionale ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali a cui si rivolgono quando hanno bisogno d'aiuto, ma anche su tante famiglie non povere. Donare un farmaco per chi non può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza; una speranza di cui la nostra società, scossa prima dal Covid e ora dalla guerra alle porte dell'Europa, sente forte il bisogno", ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della fondazione Banco farmaceutico onlus. (ANSA).