La benedezione dei cellulari nella parrocchia di Nuvole

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - "Basta con le 'fake news' e con l'uso distorto dei mezzi di comunicazione e della rete, preziosi strumenti per veicolare le 'buone notizie'". Questo l'appello lanciato dal parroco della parrocchia di Nuvole, frazione di Città di Castello, don Giorgio Mariotti, in occasione della benedizione dei cellulari e degli altri mezzi di comunicazione, durante le celebrazioni per la festa di san Biagio.

"E' stata chiesta questa benedizione al Signore per mezzo di san Biagio - ha precisato don Mariotti, ideatore da oltre cinque anni di questa iniziativa - perché sappiamo quanto sono importanti le nostre parole e i messaggi che escono da questi mezzi tante volte senza riflessione. Una benedizione perché anche possiamo essere preservati da tante 'fake news', false notizie che in questi tempi circolano e che forse troppe volte qualcuno rilancia e alimenta facendo dello strumento prezioso dell'informazione un uso scorretto". (ANSA).