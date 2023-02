Assessore Guerri,bella storia bimbo Alfiere della Repubblica

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - "L'onorificenza di Alfiere della Repubblica data al piccolo Alexander è anche un riconoscimento a una comunità che si è mossa in modo coeso e con profondo senso dell'accoglienza": è quanto ha detto all'ANSA l'assessore comunale alla scuola di Città di Castello, Letizia Guerri, commentando la storia del bambino di origine russa che ha aiutato un suo coetaneo ucraino a inserirsi in classe dopo il suoi arrivo in Italia.

"Una bellissima storia - sottolinea l'assessore - che non a caso nasce dentro un istituto scolastico, luogo a mio avviso della democrazia e della spontaneità, dove i bambini sono tutti uguali". "In questo anno nella nostra città - ha aggiunto Guerri - sono arrivati tanti bambini e adolescenti ucraini in fuga dalla guerra. L'accoglienza che siamo riusciti a mettere in piedi ha messo in luce il meglio del tessuto sociale che ogni giorno opera nella nostra realtà". "Si è creata, ad esempio, una sinergia importante tra l'ente Comune, le scuole e il mondo dell'associazionismo, a iniziare da quello sportivo e questo ha permesso di facilitare in breve tempo l'integrazione dei bambini ucraini con la nostra città", ha detto ancora l'assessore.

L'impegno e la dedizione con cui si è improvvisato mediatore culturale Alexander Bani, 10 anni della quinta elementare La Tina, è stato sottolineato anche dalla vice preside del circolo didattico in cui ricade l'istituto, Giada Marini: "L'ha esercitato con serietà e responsabilità - ha spiegato - e da queste storia abbiamo la conferma che i bambini non hanno sovrastrutture mentali e da loro c'è da imparare sempre qualcosa ogni giorno". (ANSA).