Torna "Porchettiamo", a maggio a San Terenziano

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 02 FEB - "Porchettiamo", il Festival delle porchette d'Italia, torna per la sua 13/a edizione a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), dal 19 al 21 maggio.

La formula è quella consolidata, con tre giorni di festival e un percorso gastronomico attraverso le produzioni di tutta Italia.

Confermato anche il panino con porchetta gluten free. Torna anche "In Punta di Porchetta", lo stand dove saranno preparati i panini gourmet degli chef.

Spazio anche ai gemellaggi, con quello locale ormai consolidato con il Cicotto di Grutti (Presidio umbro Slow Food), e quello internazionale. Anche nel 2023 ci sarà una nazione ospite, per un gemellaggio internazionale all'insegna del cibo di strada.

In materia di abbinamenti ci saranno ancora le migliori birre artigianali italiane e non, oltre ai vini del territorio.

Senza dimenticare però gli altri street food di qualità e la sezione "Porchettiamo&Friends". Tra gli "amici di Porchettiamo" ci sarà come al solito una selezionata rosa di prodotti speciali, umbri e non solo. E non mancheranno le novità, con una sezione dedicata ai foodtruck.

Numerose saranno infine come sempre le attività collaterali, sia per appassionati gourmet che per famiglie: musica, passeggiate guidate a piedi e in bici. (ANSA).