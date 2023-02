Tesei, impegno per accelerare la ricostruzione post-sisma

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - "Accelerare e semplificare ulteriormente la ricostruzione delle aree terremotate è una cosa importante che abbiamo sempre ricercato": a dirlo all'ANSA è la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha accolto il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli, presso il Centro funzionale della Protezione civile di Foligno dove si è svolta una riunione tecnica proprio perché fare un quadro della situazione a oltre sei anni dal terremoto. "I risultati dell'Umbria sono molto positivi e dobbiamo continuare a lavorare in questo senso", ha sottolineato Tesei. Parlando di modelli di ricostruzione, la governatrice ha evidenziato come "siano necessarie norme certe, per ogni emergenza non si può sempre ricominciare". (ANSA).