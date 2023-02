Squarta, Regione promuova corsi di tecniche primo soccorso

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - "La Regione si faccia promotrice di corsi riguardanti la manovra di Heimlich, procedura di emergenza di disostruzione delle vie aeree". È quanto propone il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, annunciando la presentazione di una mozione.

"L'obiettivo - spiega Squarta - è quello di intervenire in maniera preventiva per diffondere quanto più possibile tecniche di primo soccorso utili a salvare persone che stanno soffocando con bocconi di cibo incastrati nell'esofago. La manovra di Heimlich è una tecnica che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento e può essere praticata anche da persone senza preparazione sanitaria. È praticabile su persone adulte e bambini. Per questa ragione - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - invito l'Esecutivo a promuovere corsi gratuiti di manovre salvavita in luoghi come bar, ristoranti e scuole, per la sopravvivenza degli individui coinvolti. In attesa dell'arrivo dei soccorsi infatti sono le persone presenti a dover intervenire praticando le manovre salvavita. La tempestività dei loro interventi - conclude Squarta - è fondamentale". (ANSA).