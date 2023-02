Marco Giulietti (Isa) nuovo presidente Its Umbria Academy

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Sarà Marco Giulietti, amministratore delegato di Isa spa, a guidare Its Umbria Academy, vicepresidente sarà Vasco Gargaglia, direttore generale di Confcommercio Umbria.

Its Umbria Academy è l'accademia tecnologica di alta specializzazione post diploma promossa dal ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria che offre corsi di studi in meccatronica, digitale, biotecnologie, agroalimentare, marketing amministrazione finanza e controllo, turismo, sistema casa ed efficienza energetica. È partecipata da 71 soci costituiti in fondazione di partecipazione in rappresentanza di associazioni di categoria, imprese, università, enti pubblici, scuole e ordini professionali della regione.

Marco Giulietti succede a Giuseppe Cioffi, amministratore delegato di Tarkett spa, che aveva assunto l'incarico nel 2016 e che è giunto al termine del suo secondo mandato.. (ANSA).