Provincia Terni applicherà la rottamazione per le cartelle

(ANSA) - TERNI, 01 FEB - La Provincia di Terni ha deciso di attuare quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 in materia di rottamazione delle cartelle esattoriali. La presidente Laura Pernazza, in accordo con i dirigenti dell'ente, ha ritenuto utile applicare le misure per quei cittadini e quelle attività economiche che hanno ancora debiti pendenti con l'amministrazione provinciale tenendo conto del particolare periodo di crisi a cui devono far fronte famiglie e imprese.

Secondo quanto stabilito dalle normative - ricorda l'ente - la rottamazione riguarderà le cartelle fino a 1.000 euro, elevate nel periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2015. Per queste si pagherà solo la somma iniziale escludendo sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Per accedere alle agevolazioni previste per la rottamazione gli interessati dovranno presentare domanda all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile. La procedura sarà on-line. Basterà collegarsi al sito dell'Agenzia, andare nella sezione dedicata alla "definizione agevolata" dall'area pubblica e compilare il form di richiesta. (ANSA).