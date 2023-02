Provincia di Perugia non applica lo stralcio delle cartelle

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Con il voto favorevole della maggioranza e contrario dell'opposizione il Consiglio provinciale di Perugia, nella sua ultima seduta, ha approvato il diniego allo "stralcio parziale" (previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197), relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del primo gennaio 2023, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Le norme, comunque - sottolinea l'ente in una nota - consentono al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La delibera è stata illustrata in aula dalla consigliera delegata al Bilancio Erika Borghesi e sul punto si è acceso il dibattito politico dal quale sono emersi due blocchi di pensiero distinti tra maggioranza e opposizione.

La presidente Stefania Proietti a conclusione del dibattito ha spiegato che "il comma 231 dà le stesse possibilità di stralcio ma prevede una differenza che per la Provincia è sostanziale: il pagamento della sorte. Nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare si richiede il pagamento della quota capitale e delle spese di notifica. Il pagamento della cartella avviene in 18 rate di cui solamente due da corrispondere nel 2023 e nell'amministrare l'ente noi questa evidenza ce la dovevamo dare ed è per questo che è stato deciso di non aderire allo stralcio parziale". (ANSA).