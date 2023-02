Foto di Cantone su un sito anarchico, 'ce lo ricorderemo'

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Sul sito del circolo anarchico La Faglia di Foligno è comparsa oggi la notizia dell'audizione, ieri in commissione al Senato, del procuratore di Perugia Raffaele Cantone che ha toccato anche la vicenda di Alfredo Cospito e sotto un commento anonimo: 'Ce lo ricorderemo'. Il caso è ora all'attenzione delle forze di polizia.

Cospito è stato coinvolto in un'indagine condotta a Perugia per avere istigato azioni anarchiche dal carcere dove si trovava già per altre vicende. Cantone in Senato ha spiegato che la Procura non aveva chiesto l'applicazione del 41 bis ma gli elementi dell'inchiesta sono stati valutati per l'applicazione del regime di carcere duro. (ANSA).