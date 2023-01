Tesei, siamo in fase operativa di attuazione Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - "Siamo la prima regione dell'Italia centrale ad organizzare un incontro di questo tipo ed è molto importante perché siamo in una fase operativa nell'attuazione del Pnrr ma è il momento, come ho avuto modo di dire più volte, di incrociarlo con la nuova programmazione in modo che questi due strumenti importantissimi per lo sviluppo dei nostri territori possano essere visti in chiave complementare": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione del convegno "Next Generation Eu, Bilancio Ue e Bei: opportunità europee per il rilancio dell'Umbria", a Perugia. "Faremo una riflessione su questo per una giornata di studio anche sullo sviluppo dell'Umbria con attori molto importanti perché hanno le mani in pasta su queste questioni" ha aggiunto.

"Come Umbria abbiamo tanti progetti e cantierabili - ha affermato ancora Tesei - visto che hanno ricevuto già il finanziamento ed alcuni, ed è proprio qui il punto, hanno bisogno di tempi di attuazione che a volte non sono compatibili con quelli del Pnrr e parlo per esempio delle grandi infrastrutture e qui proprio la complementarietà anche con le risorse della nuova programmazione è molto importante. Altro tema è quello di cercare di aiutare più possibile i Comuni che sono destinatari di bandi indirizzati esclusivamente a loro".

