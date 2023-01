Piccolotti, Rems in Umbria sia una priorità

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - "In Umbria mancano le strutture sanitarie che si prendano in cura chi ha commesso un reato e ha un disagio psichiatrico. Istituire una Rems in regione deve essere una priorità": a dirlo è la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti che, insieme al consigliere comunale di Senso Civico Alessandro Gentiletti, ha visitato il carcere di Terni a seguito del suicidio di un detenuto di 47 anni avvenuto sabato 28 gennaio.

"Nonostante gli sforzi e l'impegno del personale, la casa circondariale di Terni sconta problematiche strutturali che non garantiscono l'adeguata cura alle persone recluse", ha aggiunto Piccolotti dopo aver avuto colloqui con il direttore e il comandante della polizia penitenziaria. "La carenza di personale e l'alto tasso di persone con problemi psichiatrici - ha sostenuto ancora - espongono i detenuti ad una situazione di disagio e stress che porta molto spesso ad episodi di violenza e autolesionismo, fino alle estreme conseguenze: sono stati due i casi di suicidio nel 2022 e uno sabato scorso. Togliersi la vita è una scelta intangibile che non può essere compresa fino in fondo, ma è dovere dello Stato dare tutto il supporto possibile alle persone costrette sotto la sua tutela". "Tornerò nei prossimi giorni nel carcere di Terni - ha concluso Piccolotti - per capire insieme all'amministrazione cosa si possa concretamente fare per migliorare le condizioni detentive".

(ANSA).