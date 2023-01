Museo Malakos citato da esperti storia naturale Parigi

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 30 GEN - Lo studio sulle faune profonde della Corsica realizzato dal polo scientifico-museale Malakos di Città di Castello è stato inserito nella prestigiosa rassegna del Dipartimento di malacologia del museo nazionale di storia naturale di Parigi.

L'Ente francese, alla fine di ogni stagione di ricerche, pubblica gli auguri per l'anno venturo, nel quale informa tutti i principali musei del mondo sulle principali ricerche scientifiche svolte. Per il 2023, il direttore, professor Philippe Bouchet, ha dato particolare risalto al lavoro svolto in collaborazione con il Museo Malacologico Malakos di Città di Castello. Dove - si legge in una nota del Comune -, assieme agli specialisti del gruppo di Livorno e dell'Università La Sapienza di Roma, si è dato il via ad una vera e propria rivoluzione scientifica che ha come oggetto di studio le faune profonde della Corsica. Il professor Gianluigi Bini, fondatore del museo e del successivo polo scientifico assieme alle dottoresse, Debora Nucci e Beatrice Santucci, spiega che il lavoro "è solo agli inizi e le sorprese saranno ancora molte".

Il sindaco Luca Secondi e gli assessori Michela Botteghi e Letizia Guerri si sono congratulati con il professor Bini e le dottoresse Nucci e Santucci "per essere riusciti a catalizzare l'interesse dei massimi esperti a livello mondiale nello studio della malacologia facendo di Città di Castello un riferimento anche per altre ricerche e progetti". (ANSA).