Incidente di caccia nel Grossetano, morto un umbro

(ANSA) - PITIGLIANO (GROSSETO), 30 GEN - Un uomo di 53 anni, di origine umbra, è morto in un incidente di caccia a Pitigliano (Grosseto), in Maremma. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 dell'Asl Toscana sud est, l'automedica di Pitigliano, la Misericordia di Manciano (Grosseto), i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso.

Secondo quanto appreso, in quattro, tutti di origini umbre, erano a caccia di colombi nella macchia nella zona di Pitigliano (Grosseto) quando uno dei cacciatori, tentando di sparare a una preda, sarebbe inciampato colpendo il compagno che si trovava più avanti. Quando si sono accorti del fatto, i tre avrebbero provato a soccorrere il compagno portandolo fuori dalla zona boscata e hanno chiamato i soccorsi. All'arrivo dell'elicottero Pegaso però l'uomo è morto. La magistratura sta indagando con il pm Salvatore Ferraro che ha disposto l'autopsia. (ANSA).