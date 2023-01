Fitto, Governo vuole riallineare politica di coesione

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - L'obiettivo di "riallineare" la politica di coesione alla programmazione del Pnrr, per mettere insieme "in una visione comune l'azione dei due principali programmi di spesa a livello europeo", è l'aspetto su cui sta lavorando il Governo. A sottolinearlo oggi è stato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, intervenuto con un video-messaggio al convegno "Next Generation Eu, Bilancio Ue e Bei: opportunità europee per il rilancio dell'Umbria" che si è tenuto a Perugia. Per Fitto "possono non solamente dialogare ma integrarsi perfettamente per evitare il rischio di avere due programmazioni che si sovrappongono e che non si parlano".

Il ministro ha poi parlato quindi anche del lavoro che, come Governo, si sta mettendo in campo sia per l'attuazione e implementazione del Pnrr sia per guardare con attenzione alla politica di coesione. "Tematiche rilevanti anche rispetto alle aspettative, problemi e alle varie questioni che riguardano l'utilizzazione di queste risorse nei territori" ha detto.

Un lavoro, come ha poi ricordato Fitto, "portato avanti d'intesa con la Commissione europea attraverso un confronto serrato e costante ma anche a livello nazionale con i singoli ministeri e il sistema delle Regioni, dei Comuni, delle parti sociali e delle organizzazioni di categoria". "Non senza fatica - ha affermato - abbiamo raggiunto i 55 obiettivi al 31 dicembre 2022 e ora siamo in una fase di verifica per i risultati raggiunti e siamo già al lavoro per i 27 obiettivi da raggiungere a giugno di quest'anno".

"Il Governo ha una visione d'insieme - ha infine aggiunto il ministro - e ci stiamo quindi ponendo il problema di una verifica delle criticità non solamente collegate agli obiettivi immediati di giugno ma per ciò che accadrà all'interno del programma fino al 2026". (ANSA).