Anche per l'Umbria ora fase di utilizzo fondi Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Per il Pnrr ormai la fase è "quella più importante e decisiva", che dovrà portare ad usare i fondi europei "in modo coerente, senza sprecare un centesimo, e in maniera organica e complementare", anche in Umbria: di tutto questo si è parlato a Perugia, al Salone d'Onore di Palazzo Donini, in un convegno sugli strumenti europei di sostegno allo sviluppo locale, regionale e nazionale come Next Generation Eu, i fondi del bilancio Ue e della Banca europea per gli investimenti (Bei).

L'evento, dal titolo "Next Generation EU, Bilancio UE e BEI: opportunità europee per il rilancio dell'Umbria", ha avuto l'obiettivo di illustrare lo scenario ma anche far discutere sugli effetti positivi e sulle potenzialità per il territorio.

Per la programmazione europea 2021-2027 l'Umbria potrà contare su un miliardo 347 milioni .792.853 di euro, suddivisi tra Pr Fesr 2021-2027 (523.662.810), Fse+ 2021-2027 (289.692.900 euro), Csr 2023-2027 (534.437.143).

L'incontro è stato voluto dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Cesar-Europe Direct Umbria e Regione Umbria.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha parlato di risorse "tante e importanti per la regione, tra le missioni del Pnrr e la nuova programmazione europea 21-27". "La nuova programmazione - ha detto - porta nella disponibilità della Regione, pur nella consapevolezza che sono risorse che vanno cofinanziate, la cifra straordinaria di 1 miliardo e 347 milioni di euro".

Per la Governatrice è stata "straordinaria e molto impegnativa" anche l'immediata utilizzazione di quanto la Regione aveva a disposizione della vecchia programmazione 14-20.

"Molte risorse - ha sostenuto - sono state riprogrammate, grazie allo slittamento pur legato alla tragedia della pandemia, ed importanti per i bandi messi in campo per sostenere imprese e famiglie".

"Siamo piccoli ma nel panorama nazionale ed europeo ci facciamo ascoltare forse perché abbiamo una grandezza che ci viene da una terra d'eccellenza in tutti i settori" ha inoltre commentato la presidente Tesei. (ANSA).