Vittorie e punti importanti per Perugia e Ternana

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - Vittorie e punti importanti per le umbre di serie B.

Il Perugia ha infatti espugnato il San Nicola di Bari con un successo per 2-0. I gol entrambi nel secondo tempo, 30' e 41' di Di Serio.

Vince anche la Ternana in casa contro il Modena superato per 2-1. Doppio vantaggio dei rossoverdi nel primo tempo con le reti al 7' di Ghiringhelli e al 16' di Favilli. Nella ripresa in gol al 4' Falcinelli su rigore per il definitivo 2-1. (ANSA).