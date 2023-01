Un morto per scontro tra auto alle porte di Terni

(ANSA) - TERNI, 28 GEN - Un trentaseienne della zona è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale Valnerina nella zona di Collestatte, alla periferia di Terni. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe invece allontanato a piedi il conducente dell'altra auto che ora la polizia sta cercando di rintracciare.

La vittima era su una Smart che si è scontrata con un'Alfa 147 per cause in corso di accertamento. In seguito all'urto l'uomo è stato sbalzato dall'abitacolo ed è morto sul colpo.

Sul posto dell'incidente, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco e personale del 118. (ANSA).