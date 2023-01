Scritte per "revoca 41 bis a Cospito" su piloni ferrovia

(ANSA) - CASTEL VISCARDO (TERNI), 28 GEN - Scritte con cui si chiede la revoca del 41 bis per Alfredo Cospito, l'anarchico che da 101 giorni è in sciopero della fame, sono apparse sui piloni della ferrovia direttissima Roma-Firenze, all'altezza di Allerona scalo, nell'orvietano. Secondo quanto risulta all'ANSA sarebbero state tracciate nei giorni scorsi e di esse si sono già occupati i carabinieri.

Le scritte sono sui piloni in località Pianlungo, frazione del comune di Castel Viscardo. Sono state realizzate con della vernice blu e riportano la frase "Revoca 41 bis a Cospito".

I piloni a ridosso del centro abitato e non distanti dal fiume Paglia sono stati spesso usati per messaggi di natura politica o di contestazione. (ANSA).