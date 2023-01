Meloni, in Giorno Memoria vivere responsabilità del ricordo

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - "Il Giorno della Memoria non può essere una delle ricorrenze di cui il calendario è ormai pieno.

Il 27 gennaio è il momento in cui deve essere vissuta la responsabilità del ricordo e della consapevolezza di una serie di terribili eventi che chiamiamo Shoah. Non possiamo sottrarci da questa responsabilità, rifuggendo però dal ritualismo delle ricorrenze superficiali e di maniera": così la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni.

"Persecuzione, esclusione e marginalizzazione dalla vita pubblica furono l'inizio di un processo, crudele e disumano, che portò ai lager ed ai treni piombati" aggiunge in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni.

"Rispetto ad un tragico e sanguinario progetto - sottolinea Meloni - che ha segnato il ventesimo secolo e quelli a venire, lasciando strascichi e accoliti che ancora resistono ed emergono periodicamente dall'oscurità che meritano, possiamo e dobbiamo ricordare le vittime innocenti e gli eroi che si opposero all'orrore. Furono molti ad opporsi alla persecuzione degli ebrei e alle dinamiche omicide del fascismo e del nazismo. Come don Ottavio Posta, il parroco di Isola Maggiore, 'Giusto fra le nazioni' che nel giugno del 1944 organizzò la fuga degli internati dal Castello Guglielmi, contando sull'aiuto dei pescatori del luogo. Un esempio e una dimostrazione che ci si può sempre opporre all'orrore e che anche nel momento più buio l'umanità può contare su fiochi ma tenaci bagliori di luce.

Viviamo quindi questo Giorno della Memoria ricordando ciò che è stato è impegnandoci, ancora più del solito, contro l'emarginazione e la marginalizzazione di ogni 'diverso'".

