In calo del 5,5% ultima settimana ricoverati Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Ancora in calo, del 5,5 per cento, nell'ultima settimana i positivi al Covid ricoverati negli ospedali dell'Umbria. Secondo i dati aggiornati al 27 gennaio sul sito della Regione sono ora 134 (65 in area medica dedicata, 66 negli altri reparti) e tre i posti occupati nelle rianimazioni (meno 4,5 per cento).

Scendono del 18 per cento gli attualmente positivi, 1.772, e salgono a 2.404, più 0,4 per cento, i morti da inizio pandemia.

Nessuna variazione su base settimanale per i tamponi molecolari analizzati mentre gli antigenici fanno registrare più 0,1 per cento. (ANSA).