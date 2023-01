Gambacorta presiede giuria premio Raccontami l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Raccontami l'Umbria 2023 ha la sua nuova Giuria che tra qualche settimana sarà chiamata a valutare e premiare i migliori articoli e video che hanno "raccontato" l'Umbria nell'ultimo anno.

La Camera di commercio sottolinea che il riconoscimento "dal lontano 2009 contribuisce a fare da cassa di risonanza per tutte quelle eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell'enogastronomia e del sistema economico regionale di qualità dell'Umbria, che fanno apprezzare la regione in Italia e nel mondo.

Sono quattro i componenti esterni selezionati per l'edizione 2022 del premio: Bruno Gambacorta, Federico Fioravanti, Camilla Orsini e Massimiliano Rella. Andranno ad affiancare in giuria gli altri componenti "istituzionali" Giorgio Mencaroni e Federico Sisti, presidente e segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria, Paola Buonomo, responsabile del settore stampa e comunicazione, Giuseppe Castellini, addetto stampa camerale, Donatella Binaglia, in rappresentanza dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria del quale è anche vicepresidente.

Bruno Gambacorta è stato nuovamente chiamato a ricoprire il ruolo di presidente di giuria. "Sono contento ed onorato di essere ancora una volta nella giuria del premio - sottolinea - , che ho battezzato come primo premiato ed ho seguito finora in tutte le edizioni. Il motivo è presto detto: da un lato mi fa piacere prendere parte, in questa veste, a un evento come il Festival del giornalismo che è un vanto per la città di Perugia e per il nostro Paese. Dall'altro, sono convinto che una certa continuità aiuti la crescita degli eventi e dei premi". Gambacorta è ideatore e responsabile del primo telegiornale italiano dedicato al cibo, al vino, alla nutrizione e al turismo enogastronomico “Tg2 Eat parade” che, nato nel 1998, può vantare innumerevoli record di ascolti e oltre 1.200 puntate all’attivo. L’altro componente riconfermato è Federico Fioravanti, giornalista di grande esperienza e lungo corso - si legge ancora nella nota della Camera di commercio -, alla direzione di numerose testate periodiche, nonché ideatore del Festival del Medioevo. La giovane Camilla Orsini, umbra, è nella redazione del Sole 24 ore, di Rai Radio3 e Repubblica e può vantare collaborazioni con la redazione di La7Tg, Sky e Lapresse in vari settori della pratica giornalistica: videomaking, inchieste di attualità, conduzione di programmi radio. Massimiliano Rella, romano, responsabile ufficio stampa dell’Associazione nazionale città del vino, è giornalista, fotografo e videomaker per innumerevoli testate come Bell’Europa, Bell’Italia, Gambero Rosso, Lonely Planet, Marco Polo, Plein Air. Vincitore di diversi premi giornalistici tra i quali lo stesso “Raccontami l’Umbria” nel 2018. “Il nostro progetto – ha affermato il presidente della Camera di commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni - è da sempre quello di realizzare un nuovo modello di promozione territoriale, capace di fare conoscere nel mondo le nostre eccellenze, la nostra terra, la sua storia, la cultura, i caratteri distintivi di un sistema produttivo di grande valore. I risultati raccolti in tutti questi anni, culminati con l’affermazione di un premio Pulitzer nel 2022, testimoniano che l’obiettivo è stato raggiunto e che possiamo guardare con fiducia al ritorno di un robusto turismo culturale, paesaggistico ed enogastronomico nella nostra regione”. Il premio, che anche quest’anno si avvale del patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, è articolato in tre sezioni di concorso: “turismo ambiente e cultura”, “Umbria del gusto” e “video”, per ognuna delle quali è previsto un premio di 2.500 euro. La Commissione di valutazione potrà anche conferire un “Premio della giuria” (2.500 euro) a una candidatura ritenuta particolarmente meritevole. L’edizione 2023 vede confermato anche il “Premio scuole di giornalismo” (1.000 euro), che Raccontami l’Umbria riserva a servizi video realizzati dagli allievi delle scuole di giornalismo italiane. Un premio che spesso è andato a giovani firme e volti approdati poi a ribalte del giornalismo nazionale. Tutti i vincitori, selezionati dalla Giuria, saranno ospiti della Camera di commercio dell’Umbria per partecipare alla cerimonia di premiazione, già fissata per la mattina di venerdì 21 aprile all’interno del Festival internazionale del giornalismo di Perugia (19-23 aprile 2023). Le candidature per la 13/a edizione di Raccontami l’Umbria resteranno aperte fino al 6 febbraio. Tutte le informazioni per partecipare sul sito dedicato www.umbria.camcom.it/premio-giornalistico-internazionale-raccontami-lumbria