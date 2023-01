Consegnate ad Assisi medaglie a deportati

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 GEN - Il palazzo vescovile-Santuario della Spogliazione di Assisi ha ospitato la cerimonia di consegna da parte della Prefettura di Perugia, in occasione del Giorno della Memoria, delle medaglie d'onore "ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra".

A riceverle i familiari di Antonio Borgognoni, Feliciano Canafoglia, Gino Minelli, Cesare Radicchi e Armido Sirci.

Marina Rosati, ideatrice e curatrice del "Museo della Memoria, Assisi 1943-'44", ha invitato "a non essere indifferenti: intolleranza, bullismo, mancanza di rispetto sono aspetti ancora presenti in contesti quotidiani".

Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino, ha sollecitato a vivere il Santuario della Spogliazione "come se fosse la vostra casa, la casa universale".

Il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, ha ricordato come "è sempre bene vigilare su questi fenomeni ma anche riflettere: non ci si deve mai stancare di ricordare quello che è stato". "Il momento più buio della storia dell'umanità - ha aggiunto -, senza lasciarlo ai libri di storia, è un dramma ancora vivo e purtroppo attuale".

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha sottolineato come "Assisi sia un luogo simbolico dove celebrare questa giornata così importante: conoscere e ricordare è necessario per non commettere più errori che sono stati un marchio indelebile nella storia dell'umanità".

Per il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, la città "non rimase indifferente, e, grazie all'impegno di tanti Giusti, tra religiosi e laici, personalità di spicco e gente comune, riuscì a salvare centinaia di vite".

Il prefetto Armando Gradone, che ha coinvolto anche alcuni alunni della scuola primaria Sant'Antonio di Assisi presenti invitati a essere delle "sentinelle contro comportamenti, come antisemitismo, razzismo, violenza sulle donne, la tratta degli esseri umani, che ledono la dignità umana, caposaldo fondamentale della nostra civiltà". (ANSA).